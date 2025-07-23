في ختام زيارته الثالثة الى لبنان، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الموفد الأميركي الخاص الى لبنان توم براك ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في زيارة اختتم بها جولته على المسؤولين اللبنانيين.

وقال براك بعد اللقاء الذي تخللته خلوة مع الراعي: "لقد سررت بلقاء صاحب الغبطة وبدور الكنيسة المؤثر في كل ما نقوم به، وزيارتي اليوم تحمل الراحة والأمل، ولا بد من والتركيز على الحل، فقد حان الوقت ليتخلى الجميع عن شيء ما والتعاون معا".

اضاف: "لقد قلت سابقا ان المشكلة معقدة جدا، وجئت اليوم الى الصرح للإستماع الى نصح البطريرك حول ما يريد المسؤولون اللبنانيون فعله حقا".

وعن الإيجابية التي تحدث عنها بالأمس، قال: "المشكلة التي بدأت منذ نحو السنتين، أطلقنا منذ أربعة أسابيع مبادرة إيجاد حل لها. هي ليست بحدث آني وانما تتطلب مسارا محددا وتستغرق وقتا. وانا أعتقد ان الجميع يبذل اقصى ما يمكنه من جهود في هذا السياق، الا ان الأمر معقد بالنسبة للقادة اللبنانيين وبالنسبة للجميع".

اضاف: "آمل ان يستمر الحوار وان يتواصل تصويب الأمور وتذليل الصعوبات التي أتفهمها. اميركا والرئيس الأميركي مهتمون جدا بنجاح هذا المسار. الجميع يحب اللبنانيين، فلننطلق من هذا الأمر. ولكن لا يمكننا تحديد يوم معين للقول بأن المشكلة قد حلت. فالمسؤولية ليست آحادية وانما تقع على عاتق الجميع وهناك من يحمل حلا ولكنه ليس على طاولة الحوار، لذلك يجب مواصلة الحوار معه".

وعن إمكانية عودته الى بيروت، قال: "طبعا سأعود الى بيروت".

اضاف: "الجميع يرغب في مساعدة لبنان، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب فعله. القرار في يدها، وإن لم يتوصّل اللبنانيون الى تثبيت الاستقرار فلن يأتي أحد للمساعدة. هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال".

وعن دور الرئيس نبيه بري، قال براك: "رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوده في حلحلة الامور لكنه مسار وعلى الحكومة ان تقرر ما تريده. الاستقرار اساسي وحصرية السلاح نص عليها القانون ويجب تطبيقها، فالمطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح ووقف الاعتداءات والمطلوب الصبر ليستمر الحوار دون خسائر. الكرة الآن في ملعب الحكومة، فهي التي عليها أن تقرر ما يجب فعله. وليست الولايات المتحدة وحدها من تريد مساعدة لبنان، بل أيضا دول الخليج ودول الجوار. ولكن، من أجل أن تأتي المساعدة، على اللبنانيين أولا تحقيق الاستقرار".

الراعي

بدوره، رحب البطريرك الماروني بالضيف وبجهوده، آملا أن "تثمر كل المساعي لما فيه خير لبنان الواحد السيد الحر والمستقل وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته".

ثم قدم الراعي ميدالية الشعار البطريركي الى باراك، وعليه منحوتة سيدة قنوبين.

وأفادت معلومات صحافية ان برّاك يغادر بيروت اليوم باتجاه باريس لإجراء لقاءات هناك بشأن الوضع السوري.