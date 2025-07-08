المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية ونتائج زيارة الموفد الاميركي توم برّاك الى لبنان.

ورداً على سؤال حول تقييمه لنتائج زيارة الموفد الاميركي اكتفى الرئيس سلام بالقول "الرئيس بري امس كفى ووفى والجو منيح" .

كما استقبل رئيس المجلس رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) سانيا نيشتار (Sania Nishtar)، بحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين ومدير عام الوزارة فادي سنان الوفد قدم لرئيس المجلس عرضاً عن برنامج عمل التحالف لتأمين اللقاحات الأساسية الذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO)” بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان.

والتقى الرئيس بري أيضاً مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور حيث تناول المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما المالية والاقتصادية منها.