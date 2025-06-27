Jun 27, 2025 6:50 PMClock
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وصول الجيش وفوج الهندسة إلى وادي العصافير للكشف على منازل هدّد الجيش الاسرائيلي بتفجيرها

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