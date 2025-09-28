Sep 28, 2025 10:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وصول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أبرشية صور المارونية حيث سيكون له محطات رعوية عدة مستهلّاً جولته من بلدة الجرمق وصولاً إلى العدوسية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o