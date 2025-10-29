المركزية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه الأمين العام المساعد السفير احمد زكي ووفد من الجامعة، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية لا سيما في قطاع غزة.

وقد أثار الوزير رجّي مسألة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان وأهمية الضغط على اسرائيل لوقفها، مؤكدا" تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً"، فيما جدد الأمين العام للجامعة العربية تأكيد دعم الجامعة المستمر للبنان"، مشددا على "أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية على أي مصالح أخرى".

عين التينة: لاحقا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أبو الغيط والوفد المرافق بحضور الامين العام المساعد في الجامعة السفير حسام زكي حيث جرى عرض للمستجدات وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

