المركزية - بمناسبة انتهاء عملها في قبرص، منح الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستوليدس سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل وسام مكاريوس الثالث للاستحقاق الأكبر، خلال حفل أقيم في القصر الجمهوريّ في نيقوسيا.

ويعدّ هذا الوسام الرفيع تكريماً استثنائيّاً يمنح عادة لمن قدّم مساهمات بارزة في خدمة جمهوريّة قبرص أو في تعزيز العلاقات الثنائية.

وكانت السفيرة الحجل تسلّمت مهامها سفيرة في قبرص عام 2017 قادمة من أوكرانيا، حيث خدمت كسفيرة لسنوات عدة.

ويعكس منح هذا الوسام تقديراً كبيراً من جمهورية قبرص للجهود التي قامت بها السفيرة الحجل لتطوير العلاقات اللبنانيّة - القبرصيّة خلال نحو ثماني سنوات.

وأصبحت السفيرة الحجل خلال السنتين الاخيرتين عميدة السلك العربيّ والدبلوماسي في الجزيرة.

وتنتقل السفيرة الحجل الى بيروت خلال شهر آب الحالي لتسلم مهام جديدة في وزارة الخارجيّة اللبنانيّة.

