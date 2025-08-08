المركزية - أقامت وزارة الخارجية الروسية، في قصر الضيافة، حفلاً تكريمياً لسفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار، بمناسبة اقتراب انتهاء مهمته الدبلوماسية في موسكو، بحضور كبار المسؤولين الروس إلى جانب المدعوين من سفراء الدول العربية ومنهم سفراء مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة فلسطين. وذلك تعبيراً عن التقدير والامتنان لإنجازات بو نصار ودوره الأساسي في تعزيز وتطوير علاقات التعاون والتنسيق، في ظل أوضاع وظروف بالغة الدقة والتعقيد، وتأكيداً على عمق الصداقة التاريخية التي تربط لبنان وروسيا الاتحادية منذ عقود طويلة على المستوى الرسمي، ومنذ عدة قرون على المستوى الشعبي.

وقد مثّل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في الحفل نائبه السفير سيرغي فرشينن، الذي افتتح الاحتفال بتلاوة المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس فلاديمير بوتين والذي يتضمن قراره بمنح بو نصار وسام الصداقة من الدرجة الاولى "تقديراً لجهوده ونشاطه الرسمي والدبلوماسي المكثف على مدى أكثر من اثني عشر عاماً لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى كل المستويات".

بعدها تلا السفير فرشينن كلمة لافروف التي يشيد فيها بعلاقات التعاون المشترك والتنسيق من خلال الاجتماعات واللقاءات المكثفة معه شخصياً ومع مسؤولي الخارجية.

وقام السفير فرشينن بعد الانتهاء من تلاوة رسائل التهنئة، بتعليق وسام الصداقة الذي منحه الرئيس بوتين لبو نصار، كذلك سلمه هدية خاصة من لافروف.

بدوره، ألقى بو نصار كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره الكبيرين للرئيس بوتين لمنحه هذا الوسام الرفيع الذي اعتبره تكريماً للبنان حكومة وشعباً، وتابع شاكراً لافروف على رسالته الهامة وكلامه الطيب وهديته الكريمة، واكد حرص لبنان على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشكر بو نصار السفير فرشينن والسفراء في الخارجية الروسية على تعاونهم الدائم وتسهيل مهمته وحرصهم على دعم مطالب لبنان سواء في مجلس الأمن الدولي وغيره من المنظمات الدولية والإقليمية.

واختتم الاحتفال بغداء رسمي في قصر الضيافة.

