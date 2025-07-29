Jul 29, 2025 8:03 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فلسطينية: انتشال 8 جثث غالبيتهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o