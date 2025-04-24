Apr 24, 2025 4:28 PMClock
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وسائل الإعلام عبرية: تعرض قوة إسرائيلية لكمين بالقرب من بيت حانون في نفس الموقع الذي وقعت فيه المركبة العسكرية الإسرائيلية في كمين قبل أيام

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