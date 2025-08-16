Aug 16, 2025 8:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل اعلام فسطينية: القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة "بورين" جنوب نابلس وبلدة "المغير" قرب رام الله

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o