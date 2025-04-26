Apr 26, 2025 12:40 PMClock
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وسائل اعلام ايرانية: أدى الانفجار في الميناء إلى أضرار واسعة في المنازل والمركبات ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد حول موقع الانفجار

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