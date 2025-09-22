Sep 22, 2025 4:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل اعلام اجنبية: رسالة من حماس لترمب تطلب ضمانًا لوقف إطلاق النار 60 يومًا مقابل الإفراج عن نصف الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o