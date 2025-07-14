Jul 14, 2025 5:04 PMClock
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وسائل إعلام مصرية: مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين

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