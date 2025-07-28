Jul 28, 2025 10:17 AMClock
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وسائل إعلام مصرية: قافلة مساعدات مصرية تتجه إلى معبر كرم أبوسالم في طريقها غزة

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