Jul 14, 2025 5:04 PMClock
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وسائل إعلام مصرية: رئيس المخابرات المصرية يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

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