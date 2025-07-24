Jul 24, 2025 12:29 PMClock
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وسائل إعلام مصرية: دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم بدءاً من أمس حتى فجر اليوم

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