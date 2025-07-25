Jul 25, 2025 12:03 PMClock
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وسائل إعلام مصرية: دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم

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