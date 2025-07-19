Jul 19, 2025 4:54 PMClock
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وسائل إعلام فلسطينية: 90 قتيلا والعشرات من الجرحى في ضربات إسرائيلية منذ فجر اليوم في قطاع غزة

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