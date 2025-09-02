Sep 2, 2025 3:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فلسطينية: 73 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 42 بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o