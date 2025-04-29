Apr 29, 2025 7:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فلسطينية: 5 قتلى وعدد من الجرحى جراء استهداف خيام للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o