وسائل إعلام فلسطينية: وصول رفات 45 قتيلا إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة بعد إفراج إسرائيل عنها ضمن صفقة التبادل

