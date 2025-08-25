7:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فلسطينية: مقتل 3 من عناصر تأمين المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o