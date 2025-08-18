آخر الأخبار
Aug 18, 2025 6:41 AM
أبرز الأحداث
وسائل إعلام فلسطينية: غارات إسرائلية عنيفة وحزامات نارية في مدينة خان يونس
القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا مناطق بالضفة الغربية واعقلت 4 فلسطينيين
2025-08-19 08:35:29
إعلام صيني: بكين ترفع القيود المفروضة على تصدير بعض العناصر الأرضية...
2025-08-19 08:30:14
القادة الأوروبيون يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث نتائج قمة واشنطن
2025-08-19 08:22:45
قافلة الشاحنات الإماراتية الجديدة تحمل على متنها 297 طنا من المواد الغذائية ومعدات الإيواء
16 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تدخل معبر رفح نحو معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة
لقاءٌ يجمع أرسلان بالمشايخ!
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار وكثيفة على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية
الهند تجهز أسطولها بسفينة أبحاث بحرية متطورة
18 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة
إرنا: الرئيس الإيراني يصل إلى أرمينيا استعدادا للتوقيع على عدة وثائق للتعاون بين البلدين
"القناة 12" الإسرائيلية: عائلات المختطفين ومتضامنون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين من دون شروط مسبقة
الهند تجهز أسطولها بسفينة أبحاث بحرية متطورة
العشبة الخضراء الأرخص ثمن.. تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
