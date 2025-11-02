12:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فلسطينية: سقوط قتيل نتيجة قنبلة متفجرة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o