Apr 17, 2025 6:51 AMClock
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وسائل إعلام فلسطينية: الرئيس محمود عباس يعتزم زيارة سوريا يوم الجمعة المقبل للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع

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