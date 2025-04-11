Apr 11, 2025 2:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فرنسية عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية: سندافع عن اقتصادنا إذا لم تغير واشنطن مسارها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o