Jul 14, 2025 5:25 PMClock
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وسائل إعلام سورية: قوات الجيش السوري تتمكن من فرض الأمن في بلدة كناكر في ريف السويداء

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