Jul 10, 2025 1:36 PMClock
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وسائل إعلام سورية عن مصدر: الحكومة السورية أكدت أن شمال شرقي سوريا يجب أن يخضع إداريًّا وأمنيًَّا للسلطة المركزية في دمشق

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