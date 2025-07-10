Jul 10, 2025 1:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام سورية عن مصدر: "الإدارة الذاتية" طالبت بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها سلطات إدارية وأمنية واسعة شمال شرقي سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o