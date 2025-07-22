Jul 22, 2025 12:20 PMClock
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وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني: اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم المناطق بلا خروقات

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