May 2, 2025 2:50 PMClock
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وسائل إعلام سورية: سماع انفجارات بمرفأ اللاذقية تلاها تصاعد للدخان تزامنًا مع تحليق لطائرات إسرائيلية

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