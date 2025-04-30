Apr 30, 2025 7:14 PMClock
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وسائل إعلام سورية: دخول مسؤولين من الحكومة ومنظمة الصحة العالمية وطواقم وزارة الصحة إلى "أشرفية صحنايا" بعد انتهاء العملية الأمنية

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