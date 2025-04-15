Apr 15, 2025 10:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام سورية: الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه اليوم إلى قطر في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o