Apr 28, 2025 1:41 PMClock
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وسائل إعلام سورية: الجيش السوري يرسل تعزيزات ضخمة نحو محاور القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية في سد تشرين بريف حلب الشرقي

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