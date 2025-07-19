Jul 19, 2025 6:19 PMClock
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وسائل إعلام سورية: اجتماع بين قائدي القوى الأمنية في السويداء ودرعا ومحافظ درعا وممثلين عن العشائر العربية للبحث في آخر التطوّرات في السويداء

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