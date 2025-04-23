Apr 23, 2025 7:51 AMClock
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وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 11 مسيّرة أوكرانية أثناء الليل

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