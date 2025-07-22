Jul 22, 2025 1:27 PMClock
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وسائل إعلام رسمية: استخبارات الحرس الثوري الإيراني تحذر المواطنين من تزايد محاولات التجنيد من قبل أجهزة مخابرات "العدو"

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