Jul 9, 2025 3:40 PMClock
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وسائل إعلام اسرائيلية: مقتل متعاقد مع الجيش الإسرائيلي في سلاح الهندسة في قطاع غزة

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