Jul 2, 2025 12:19 PMClock
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وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة

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