Jun 21, 2025 12:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إيرانية: مقتل ما لا يقل عن 430 شخصًا وجرح 3500 منذ بدء العمليات العسكرية المتبادلة مع إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o