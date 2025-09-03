Sep 3, 2025 7:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إيرانية: لاريجاني بحث في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني تفعيل المفاوضات النووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o