Jun 23, 2025 7:53 PMClock
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وسائل إعلام إيرانية: بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر وقواعد أمريكية بالعراق

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