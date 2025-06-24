Jun 24, 2025 2:42 PMClock
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وسائل إعلام إيرانية: انفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية

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