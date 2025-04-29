Apr 29, 2025 1:51 PMClock
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وسائل إعلام إيرانية: إنفجار بشركة مرتبطة بصناعة المسيرات في أصفهان وسط إيران وهي تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة

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