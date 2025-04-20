Apr 20, 2025 5:57 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: 52 ضابطا احتياطيا في القوات الجوية يطالبون بإعادة المختطفين فوراً حتى بوقف القتال

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