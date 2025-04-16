Apr 16, 2025 9:30 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: يجري الآن نقاش عبر الهاتف بين رئيس الحكومة وجميع القيادة الأمنية بمن فيهم رئيس "الشاباك" لوضعهم في صورة المفاوضات بشأن غزة

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