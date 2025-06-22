Jun 22, 2025 2:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع صادق على أهداف الجيش لمواصلة العملية ضد إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o