Jul 29, 2025 3:07 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية جدعون ساعر يستدعي السفير الهولندي احتجاجا على حظر هولندا دخول وزيرين إسرائيليين إليها

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