Jul 7, 2025 4:56 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع: مفاوضات الدوحة بشأن غزة تسير على نحو بطيء

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