Apr 27, 2025 6:53 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: نقص عدد المقاتلين بسبب تواصل حرب غزة دفع الجيش إلى تمديد مدة خدمة الاحتياط

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